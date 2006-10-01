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    В Башкирии частным перевозчикам запретили работать на маршрутах

    slavin Вчера, 11:33169
    В Башкирии частным перевозчикам запретили работать на маршрутах

    В Башкирии прокуратура запретила частным перевозчикам работать. Проверку не прошли владельцы автопарков в Ишимбае.

    ООО «Транс-Лайн» и местный предприниматель перевозили пассажиров по маршруту «Ишимбай – Кинзебулатово». Они работали на двух микроавтобусах Mercedes. При этом у них не было карты маршрута – они не участвовали в конкурсе, который устраивала местная мэрия.

    Работа без разрешения местных властей запрещена, поэтому прокуроры потребовали прекратить незаконную деятельность перевозчиков. В ведомстве будут следить за фактическим исполнением решения суда.


    Источник: http://ufatime.ru/
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    Метки: Ишимбай

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