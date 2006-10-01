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    В Уфе в Демском районе началось строительство новой школы

    slavin Вчера, 12:1497
    В Уфе в Демском районе началось строительство новой школы
    В Уфе в микрорайоне «Яркий» началась подготовка к строительству новой школы. Сейчас на объекте идет отсыпка строительной площадки — на сегодня завезено 20 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси из 140 тысяч, запланированных по проекту, сообщили в администрации Демы. Точные сроки реализации проекта не указываются — ввиду масштабности объекта строительство будет многоэтапным и долгосрочным, прокомментировали в муниципалитете.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
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    Метки: Уфа

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