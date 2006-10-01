В Уфе в Демском районе началось строительство новой школы

В Уфе в микрорайоне «Яркий» началась подготовка к строительству новой школы. Сейчас на объекте идет отсыпка строительной площадки — на сегодня завезено 20 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси из 140 тысяч, запланированных по проекту, сообщили в администрации Демы. Точные сроки реализации проекта не указываются — ввиду масштабности объекта строительство будет многоэтапным и долгосрочным, прокомментировали в муниципалитете.