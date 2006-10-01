В Ишимбае застолье закончилось убийством

Ишимбайские правоохранители расследуют дело об убийстве, фигурантом которого стал 44-летний житель района. В ночь на 10 июня двое друзей устроили пьянку, во время которой поругались и подрались.Застолье проходило у одного из мужчин дома. Рассорившись с собутыльником, 44-летний сельчанин схватил нож и несколько раз вонзил его в шею и грудь оппонента. Полученные ранения не оставили несчастному шансов выжить.
Как сообщила пресс-служба следственного комитета Башкортостана, задержанного на время следствия уже заключили под стражу. За совершение убийства мужчине грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
Как сообщила пресс-служба следственного комитета Башкортостана, задержанного на время следствия уже заключили под стражу. За совершение убийства мужчине грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
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Метки: Ишимбай