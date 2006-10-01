В Ишимбае застолье закончилось убийством

В Удмуртии суп стал причиной убийства

Уголовное дело по факту убийства возбудили следственные органы Удмуртской республики. Поссорились две родственницы. Женщины захотели накормить супом своих мужей, являющихся братьями, но возник конфликт. В результате под подозрением в убийстве оказалась жена одного из братьев 44-летняя жительница Можгинского района, ранее судимая за мошенничество.