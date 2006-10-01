Авторизация


    • Забыли пароль?

    В Ишимбае застолье закончилось убийством

    slavin Вчера, 14:00206
    В Ишимбае застолье закончилось убийством
    Ишимбайские правоохранители расследуют дело об убийстве, фигурантом которого стал 44-летний житель района. В ночь на 10 июня двое друзей устроили пьянку, во время которой поругались и подрались.Застолье проходило у одного из мужчин дома. Рассорившись с собутыльником, 44-летний сельчанин схватил нож и несколько раз вонзил его в шею и грудь оппонента. Полученные ранения не оставили несчастному шансов выжить.

    Как сообщила пресс-служба следственного комитета Башкортостана, задержанного на время следствия уже заключили под стражу. За совершение убийства мужчине грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

    Источник: http://www.sobkor02.ru/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Ишимбай

    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus