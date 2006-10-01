В Башкортостане продолжается химпрополка посевов

На сегодняшний день в республике препаратами от сорняков обработано 220 тысяч гектаров озимых культур. В прошлом году к этому времени химпрополка озимых культур была проведена на площади 160 тысяч гектаров. Об этом сообщает Центр сельхозконсультирования РБ.

Продолжается химпрополка сахарной свеклы. По первому разу обработано 94 процента всех площадей со свеклой, по второму -60 процентов.

Как отметили в Министерстве сельского хозяйства республики, некоторые хозяйства Альшеевского, Давлекановского и Чишминского районов начали эту процедуру уже по третьему разу.