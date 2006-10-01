ЕГЭ-2018: в Башкирии появились первые «стобалльники»

В Башкирии стали известны результаты ЕГЭ по базовой математике, географии и информатике. В этом году выпускники региона продемонстрировали более высокую успеваемость по первым двум дисциплинам, чем годом ранее, сообщили в Минобразования республики. Средний балл вырос, а количество выпускников, которые не преодолели минимальный порог, сократилось.

Базовую математику сдавали 17672 выпускника 11-х классов. Количество участников, получивших пятерки, увеличилось на 12,2 %.

Географию сдавали 639 человек и два из них выполнили работу на высший балл. Это выпускники школ из Туймазов и Зианчуринского района.

Если говорить о среднем балле в этой дисциплине, то он на 3,1 выше, чем в прошлом году, а вот число не преодолевших минимальную границу в 37 баллов наоборот снизилось на 1,9%.

Число участников, которые получили от 61 до 80 баллов, по сравнению с 2017 годом увеличилась на 5,4%. Количество высокобалльников увеличилось почти в два раза и равна 6,1%, привели данные в образовательном ведомстве региона.

Средний балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ сопоставим с результатами прошлого года. Экзамен сдавали 2540 человек – на 122 больше, чем годом ранее. Здесь девять стобалльных результатов. Их показали учащиеся Уфы, Нефтекамска и Октябрьского.

Наблюдается тенденция увеличения участников в категории получивших баллы «от 61 до 80» на 3,4%.