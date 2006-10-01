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    Жителей Башкирии приглашают принять участие в Фестивале семейных талантов «Ивана Купалы»

    slavin Вчера, 16:09129
    Жителей Башкирии приглашают принять участие в Фестивале семейных талантов «Ивана Купалы»
    Жителей Башкортостана приглашают принять участие в III Летнем Фестивале семейных талантов-2018 «Ивана Купалы», посвященном Году семьи.

    Проект организует Фонд поддержки и развития образования г. Стерлитамака, он является победителем первого конкурса президентских грантов 2018 года.

    Фестиваль приурочен к Году семьи и призван способствовать укреплению семейных ценностей, сохранению культурного наследия населения страны.

    В рамках Фестиваля запланированы конкурс на лучший стилизованный костюм, конкурс «На Купала краса — длинная коса», конкурс на лучший венок, выставка семейных фотографий. Заявки для участия принимаются до 4 июля по электронной почте advisor_str@mail.ru. Количество и возраст участников каждого семейно-творческого коллектива не ограничены. Направления творчества: вокальные, танцевальные номера, оригинальный жанр. Участие бесплатное.

    Фестиваль состоится 7 июля в ПКиО им. Гагарина в Стерлитамаке.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
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