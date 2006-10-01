Депутаты Башкирии предлагают изменить правила продажи алкоголя

Парламентарии Башкирии предлагают внести изменения в федеральное законодательство о продаже алкоголя. Соответствующий проект планируется внести в Госдуму.

Речь идет о выдаче лицензий. Сейчас организации могут одновременно получить разрешение на розничную продажу спиртных напитков и розничную продажу при оказании услуг общественного питания. Таким образом предприятия обходят запрет торговли алкоголя с 23:00 до 8:00.

«При этом алкогольная продукция продается в неприспособленном для этих целей торговом зале стационарного торгового объекта под видом «закусочных», «рюмочных», «буфетов», «баров». Посетители данных заведений нарушают тишину и покой граждан, санитарно-эпидемиологические нормы, повышают уровень криминогенности. Действующее законодательство не может оказать сдерживающего влияния на данную ситуацию. Во-первых, зал объекта общественного питания может фактически совпадать с залом розничной торговли, во-вторых, деятельность в сфере общественного питания носит заявительный характер. Жестких требований к таким типам заведений общественного питания, как «бар» и «буфет», не предусмотрено», – прокомментировал инициативу председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.