Избавляясь от документов, чиновники едва не сожгли гостиницу в Башкирии

Съемочную группу «Ревизорро» избили в Нижнем Новгороде

Работник нижегородского кафе «Нептун» с кулаками набросился на съемочную группу «Ревизорро» во главе с актрисой Настасьей Самбурской. Мужчине не понравились действия журналистов, и в итоге он вынудил их покинуть заведение.