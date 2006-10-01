Избавляясь от документов, чиновники едва не сожгли гостиницу в Башкирии

Неподалеку от гостиницы-кафе «Самрау» около деревни Хасаново в Баймакском районе были найдены сгоревшие документы. Это бумаги Сибайского городского отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан. Как пишут в соцсетях, по словам работников гостиницы-кафе «Самрау» и очевидцев, осенью прошлого года судебные приставы пытались сжечь большое количество документов.
Материалы были привезены на гору, где находится кафе «Самрау», на служебном автомобиле Сибайского ГО УФССП по РБ Renault Logan с государственным номером К 240 УМ 102 и грузовом автомобиле «ГАЗель». Во время уничтожения документов сотрудники УФССП по г. Сибаю не справились с огнем, в результате чего сгорел большой участок горы и чуть не загорелось кафе «Самрау».
Работники кафе «Самрау» вызвали полицию. До прибытия полиции и работника лесного хозяйства пожар был потушен подручными средствами сотрудниками ФССП, а грузовой автомобиль «ГАЗель» скрылся с места пожара с оставшимися документами.
Утилизация документов методом сжигания небезопасна ни для здоровья работников, ни для окружающей среды и, будучи произведенной неопытным сотрудником, может стать причиной утечки персональных данных или пожара. Чтобы этого не произошло, сжигание документов производится в специализированных местах. В нашем случае руководство отдела пустило всю эту процедуру на самотек. В результате не полностью сгоревшие документы, где отчетливо видны персональные данные людей по исполнительным производствам и листам, были просто оставлены на месте. Кроме того, был нанесен ущерб окружающей среде.
Ответственность за разглашение персональных данных предусматривается Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Статья 24 № 152-ФЗ прямо устанавливает возможные виды наказаний, применяемых к нарушителям установленных требований. За нарушения ряда таких требований чиновникам грозит денежное взыскание до 200 тысяч рублей, а также тюремное заключение до двух лет.
Но, как нам известно, органы местной власти г. Сибая закрыли на этот случай глаза. И только в апреле этого года соответствующие органы г. Баймака выявили факт нарушения требований ФЗ № 152 и ФЗ № 7 от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды».
Источник: https://proufu.ru/
Материалы были привезены на гору, где находится кафе «Самрау», на служебном автомобиле Сибайского ГО УФССП по РБ Renault Logan с государственным номером К 240 УМ 102 и грузовом автомобиле «ГАЗель». Во время уничтожения документов сотрудники УФССП по г. Сибаю не справились с огнем, в результате чего сгорел большой участок горы и чуть не загорелось кафе «Самрау».
Работники кафе «Самрау» вызвали полицию. До прибытия полиции и работника лесного хозяйства пожар был потушен подручными средствами сотрудниками ФССП, а грузовой автомобиль «ГАЗель» скрылся с места пожара с оставшимися документами.
Утилизация документов методом сжигания небезопасна ни для здоровья работников, ни для окружающей среды и, будучи произведенной неопытным сотрудником, может стать причиной утечки персональных данных или пожара. Чтобы этого не произошло, сжигание документов производится в специализированных местах. В нашем случае руководство отдела пустило всю эту процедуру на самотек. В результате не полностью сгоревшие документы, где отчетливо видны персональные данные людей по исполнительным производствам и листам, были просто оставлены на месте. Кроме того, был нанесен ущерб окружающей среде.
Ответственность за разглашение персональных данных предусматривается Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Статья 24 № 152-ФЗ прямо устанавливает возможные виды наказаний, применяемых к нарушителям установленных требований. За нарушения ряда таких требований чиновникам грозит денежное взыскание до 200 тысяч рублей, а также тюремное заключение до двух лет.
Но, как нам известно, органы местной власти г. Сибая закрыли на этот случай глаза. И только в апреле этого года соответствующие органы г. Баймака выявили факт нарушения требований ФЗ № 152 и ФЗ № 7 от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды».
Источник: https://proufu.ru/
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