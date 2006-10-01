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    В Башкирии начали распределять гранты сельхозкооперативам

    slavin Сегодня, 10:4196
    В Башкирии начали распределять гранты сельхозкооперативам
    В Башкирии начали распределять гранты сельхозкооперативам. В Минсельхозе РБ специальная комиссия рассмотрела бизнес-планы претендентов. Пока поступило четыре заявки от коллективов из Куюргазинского, Баймакского, Кармаскалинского и Мечетлинского районов. Далее комиссия посетит места расположения сельхозкооперативов и примет решение после 20 июня, сообщили в ведомстве.

    Правительство республики на днях выпустило постановление, утверждающее порядок предоставления грантов на развитие доходогенерирующих проектов, основанных на гражданских инициативах.

    Сумма гранта может составить до 3 млн рублей, при условии софинансирования самим кооперативом не менее 9% от суммы. На поддержку доходогенерирующих проектов в республике запланировано выделение порядка 400 млн рублей ежегодно. Федеральный бюджет готов поддержать проекты суммами до 100 тысяч рублей.

    Напомним, Башкортостан по созданию сельхозкооперативов входит в тройку лидеров среди регионов России. На данный момент участвовать в сельхозкооперации выразили желание 304 сельских поселения. К 2020 году в республике должно действовать 450 кооперативов, сообщили в Минсельхозе РБ.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
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