В Башкирии начали распределять гранты сельхозкооперативам. В Минсельхозе РБ специальная комиссия рассмотрела бизнес-планы претендентов. Пока поступило четыре заявки от коллективов из Куюргазинского, Баймакского, Кармаскалинского и Мечетлинского районов. Далее комиссия посетит места расположения сельхозкооперативов и примет решение после 20 июня, сообщили в ведомстве.

Правительство республики на днях выпустило постановление, утверждающее порядок предоставления грантов на развитие доходогенерирующих проектов, основанных на гражданских инициативах.

Сумма гранта может составить до 3 млн рублей, при условии софинансирования самим кооперативом не менее 9% от суммы. На поддержку доходогенерирующих проектов в республике запланировано выделение порядка 400 млн рублей ежегодно. Федеральный бюджет готов поддержать проекты суммами до 100 тысяч рублей.

Напомним, Башкортостан по созданию сельхозкооперативов входит в тройку лидеров среди регионов России. На данный момент участвовать в сельхозкооперации выразили желание 304 сельских поселения. К 2020 году в республике должно действовать 450 кооперативов, сообщили в Минсельхозе РБ.