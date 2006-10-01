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    Жители Уфы жалуются на черный слой пыли на улицах

    slavin Сегодня, 10:4284
    Жители Уфы жалуются на черный слой пыли на улицах

    Жители уфимской Нижегородки жалуются на черный слой пыли в их микрорайоне. Из-за работы грузового терминала улицы, дома и деревья покрылись нефтяным коксом. Это остаток вторичной приработки нефти, который используется для изготовления электродов и других предметов.

    Выяснилось, что хранение и перевозка кокса в Нижегородке ведется открытым способом, порывы ветра разносят черную пыль по округе. Руководство терминала знает о проблеме и пытается ее решить – груз накрывали тканью, но это мало помогает. Между тем, сырье может быть опасно для здоровья, особенно в таких количествах.

    По данным ГТРК «Башкортостан», Роспотребнадзор РБ и природоохранная прокуратура уже в курсе происходящего, сейчас оба ведомства ведут проверки.

    Источник: http://ufacitynews.ru/
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    Метки: Уфа

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