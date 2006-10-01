Жители Уфы жалуются на черный слой пыли на улицах

Жители уфимской Нижегородки жалуются на черный слой пыли в их микрорайоне. Из-за работы грузового терминала улицы, дома и деревья покрылись нефтяным коксом. Это остаток вторичной приработки нефти, который используется для изготовления электродов и других предметов.

Выяснилось, что хранение и перевозка кокса в Нижегородке ведется открытым способом, порывы ветра разносят черную пыль по округе. Руководство терминала знает о проблеме и пытается ее решить – груз накрывали тканью, но это мало помогает. Между тем, сырье может быть опасно для здоровья, особенно в таких количествах.

По данным ГТРК «Башкортостан», Роспотребнадзор РБ и природоохранная прокуратура уже в курсе происходящего, сейчас оба ведомства ведут проверки.