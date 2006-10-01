В Уфе скончалась бывший заместитель министра культуры Лилия Каширина

Скоропостижно скончалась бывший заместитель министра культуры РБ 43-летняя Лилия Аликовна Каширина. У покойной остался сын. Прощание с покойной прошло сегодня в Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова.

Лилия Аликовна Каширина родилась 24 мая 1975 года в городе Благовещенск. Долгие годы работала в Министерстве финансов республики, где занимала должности от специалиста до начальника отдела.

В 2012 году вступила в должность заместителя министра культуры РБ и проработала в ней с 2012 по 2016 год.