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    В Уфе скончалась бывший заместитель министра культуры Лилия Каширина

    slavin Сегодня, 10:51245
    В Уфе скончалась бывший заместитель министра культуры Лилия Каширина

    Скоропостижно скончалась бывший заместитель министра культуры РБ 43-летняя Лилия Аликовна Каширина. У покойной остался сын. Прощание с покойной прошло сегодня в Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова.

    Лилия Аликовна Каширина родилась 24 мая 1975 года в городе Благовещенск. Долгие годы работала в Министерстве финансов республики, где занимала должности от специалиста до начальника отдела.


    В 2012 году вступила в должность заместителя министра культуры РБ и проработала в ней с 2012 по 2016 год.


    Источник: https://bash.news/

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