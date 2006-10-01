В Башкирии рассмотрят закон о флаге и гимне Башкирии применительно к школам

Через неделю депутаты Курултая Башкирии рассмотрят законопроект о флаге и гимне РБ – 22 июня состоится очередное парламентское пленарное заседание, заключительное в работе депутатов пятого созыва.

Суть нововведений в том, что флаг Башкортостана предлагается вывешивать на зданиях всех общеобразовательных организаций независимо от форм собственности. Что касается гимна, его предлагают исполнять в школах во время первого урока нового учебного года. Как отметил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев, в отношении гимна и флага России такие нормы уже закреплены в федеральном законодательстве.

Отметим, что законопроект о внесении данных изменений уже принят в первом чтении.