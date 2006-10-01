В Уфе годовалый ребенок обварился кипятком

В Башкирии еще один ребенок обварился кипятком. На этот раз несчастный случай произошел в Уфе в Калининском районе.

Вчера днем, 13 июня, в доме по улице Высоковольтной годовалый мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком. Малыш получил ожоги нижней части тела, его госпитализировали, передает ГТРК-Башкортостан. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются следователи, организована доследственная проверка.

Напомним, это уже третий подобный случай в Башкирии. В конце мая в Сибае от ожогов умерла 2-летняя девочка, в начале июня в Ахметово (Кушнаренковский район) обварилась кипятком 6-летняя девочка.