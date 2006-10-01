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    В Уфе годовалый ребенок обварился кипятком

    slavin Сегодня, 14:0482
    В Уфе годовалый ребенок обварился кипятком

    В Башкирии еще один ребенок обварился кипятком. На этот раз несчастный случай произошел в Уфе в Калининском районе.

    Вчера днем, 13 июня, в доме по улице Высоковольтной годовалый мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком. Малыш получил ожоги нижней части тела, его госпитализировали, передает ГТРК-Башкортостан. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются следователи, организована доследственная проверка.

    Напомним, это уже третий подобный случай в Башкирии. В конце мая в Сибае от ожогов умерла 2-летняя девочка, в начале июня в Ахметово (Кушнаренковский район) обварилась кипятком 6-летняя девочка.


    Источник: http://ufatime.ru/
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    Метки: Уфа

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