В Башкирии открывается российско-китайский конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний





Ожидается участие свыше 2 000 делегатов из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, стран СНГ, дальнего зарубежья, в том числе ведущих специалистов федеральных центров, главных внештатных специалистов федеральных округов и регионов России, сообщили в пресс-службе Минздрава РБ.



В рамках Конгресса будут организованы пленарные и секционные заседания, мастер-классы, обучающие семинары, а также выставка достижений отечественной и зарубежной медицинской промышленности.



Проведению конгресса в Республике Башкортостан предшествовала активная работа и взаимодействие в области кардиологии специалистов обеих стран (участие российских кардиологов в конгрессах в Китае, визиты китайских делегаций в республику и т.д.).



Мероприятия Конгресса будут способствовать российско-китайскому сотрудничеству по актуальным вопросам кардиологии, обмену накопленным опытом по формированию и продвижению приоритетов здорового образа жизни, продлению активного долголетия, дальнейшему развитию и повышению качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению, а также повышению квалификации врачей.

Источник: Данные мероприятия будут способствовать российско-китайскому сотрудничеству по актуальным вопросам кардиологии.Ожидается участие свыше 2 000 делегатов из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, стран СНГ, дальнего зарубежья, в том числе ведущих специалистов федеральных центров, главных внештатных специалистов федеральных округов и регионов России, сообщили в пресс-службе Минздрава РБ.В рамках Конгресса будут организованы пленарные и секционные заседания, мастер-классы, обучающие семинары, а также выставка достижений отечественной и зарубежной медицинской промышленности.Проведению конгресса в Республике Башкортостан предшествовала активная работа и взаимодействие в области кардиологии специалистов обеих стран (участие российских кардиологов в конгрессах в Китае, визиты китайских делегаций в республику и т.д.).Мероприятия Конгресса будут способствовать российско-китайскому сотрудничеству по актуальным вопросам кардиологии, обмену накопленным опытом по формированию и продвижению приоритетов здорового образа жизни, продлению активного долголетия, дальнейшему развитию и повышению качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению, а также повышению квалификации врачей.Источник: https://proural.info/

Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.