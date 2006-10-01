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    В Башкирии открывается российско-китайский конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний

    slavin Сегодня, 14:0595
    В Башкирии открывается российско-китайский конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний
    Данные мероприятия будут способствовать российско-китайскому сотрудничеству по актуальным вопросам кардиологии.

    Ожидается участие свыше 2 000 делегатов из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, стран СНГ, дальнего зарубежья, в том числе ведущих специалистов федеральных центров, главных внештатных специалистов федеральных округов и регионов России, сообщили в пресс-службе Минздрава РБ.

    В рамках Конгресса будут организованы пленарные и секционные заседания, мастер-классы, обучающие семинары, а также выставка достижений отечественной и зарубежной медицинской промышленности.

    Проведению конгресса в Республике Башкортостан предшествовала активная работа и взаимодействие в области кардиологии специалистов обеих стран (участие российских кардиологов в конгрессах в Китае, визиты китайских делегаций в республику и т.д.).

    Мероприятия Конгресса будут способствовать российско-китайскому сотрудничеству по актуальным вопросам кардиологии, обмену накопленным опытом по формированию и продвижению приоритетов здорового образа жизни, продлению активного долголетия, дальнейшему развитию и повышению качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению, а также повышению квалификации врачей.
    Источник: https://proural.info/
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