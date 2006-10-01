В Мелеузе один школьник умер, один пострадал при игре с газовым баллончиком

Накануне вечером в Мелеузе скончался 14-летний школьник, еще один был госпитализирован. Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, двое подростков 13 и 14 лет купили газовый баллончик бытового назначения. В квартире одного из них, пока родителей не было дома, подростки стали распылять газ себе на языки. В результате одному из ребят стало плохо, его товарищ вызвал скорую помощь. По приезду медики констатировали смерть молодого человека. Второго увезли в больницу, сейчас его здоровью ничто не угрожает.

По данному факту в следственном управлении следственного комитета РФ по Республике Башкортостан начали доследственную проверку.