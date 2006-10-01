Медики уфимской клиники БГМУ провели сложнейшую операцию по удалению грыжи пищевода

Само хирургическое вмешательство транслировалось онлайн для семинара по фаст-трэк хирургии.

Грыжа пищевода – заболевание коварное, на симптомы которого — изжогу, боль, икоту и отрыжку — редко обращают внимание. Патологические изменения приводят к серьёзным нарушениям в работе практически всех внутренних органов.

Такое сложное заболевание устраняют при помощи щадящей хирурги. На брюшной полости делается несколько небольших надрезов. То есть операция закрытая, а все действия врачи совершают благодаря мощным видеокамерам. При сильном увеличении видно едва ли не каждый сосудик.

Метод фаст-трак или хирургия быстрого пути нацелен на то, чтобы в кратчайшие сроки восстановить нормальную саморегуляцию организма. Таким образом, сократиться и время госпитализации пациента.

А это значит, автоматически появляется возможность оказать помощь еще большему количеству людей. За малоинвазивной хирургией — будущее, говорят врачи. Поэтому важно уделить особое внимание подготовке высококвалифицированных кадров.

За этой сложнейшей операцией наблюдали не только студенты БГМУ, но и слушатели регионального семинара по фаст–трак хирургии. Правда, для этого им не пришлось толпиться в операционной. Современные технологии позволяют следить за процессом через мониторы телевизоров.