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    Медики уфимской клиники БГМУ провели сложнейшую операцию по удалению грыжи пищевода

    slavin Сегодня, 14:06119
    Медики уфимской клиники БГМУ провели сложнейшую операцию по удалению грыжи пищевода
    Само хирургическое вмешательство транслировалось онлайн для семинара по фаст-трэк хирургии.


    Грыжа пищевода – заболевание коварное, на симптомы которого  — изжогу, боль, икоту и отрыжку — редко обращают внимание.  Патологические изменения приводят к серьёзным нарушениям в работе практически всех внутренних органов.


    Такое сложное заболевание устраняют при помощи щадящей хирурги.  На брюшной полости делается несколько небольших надрезов.  То есть операция закрытая, а все действия  врачи совершают благодаря мощным видеокамерам. При сильном увеличении видно едва ли не каждый сосудик. 


    Метод фаст-трак или хирургия быстрого пути нацелен на то, чтобы в кратчайшие сроки восстановить нормальную саморегуляцию организма. Таким образом,  сократиться и время госпитализации пациента.


    А это значит, автоматически появляется возможность оказать помощь еще большему количеству людей. За малоинвазивной хирургией — будущее, говорят врачи. Поэтому важно уделить особое внимание подготовке высококвалифицированных кадров.


    За этой сложнейшей операцией наблюдали не только студенты БГМУ, но и слушатели регионального семинара по фаст–трак хирургии. Правда, для этого им не пришлось толпиться в операционной. Современные технологии позволяют следить за процессом через мониторы телевизоров.


    Источник: https://gtrk.tv/
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