Станислав Говорухин умер после долгой болезни

Сегодня ушел из жизни режиссер Станислав Говорухин. Память Говорухина уже почтили в Государственной Думе. По данным СМИ, смерть наступила в половине одиннадцатого утра.

Ранее сообщалось, что Говорухин был госпитализирован в Центральную клиническую больницу из-за тяжелой болезни. В Госдуме он занимал пост председателя комитета по культуре. Режиссер на момент смерти находился в санатории в Барвихе.

Вячеслав Володин назвал смерть Говорухина тяжелой утратой для всей страны. Председатель Госдумы отметил, что режиссер стойко боролся с болезнью, но в конце концов она его победила.