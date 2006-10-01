Станислав Говорухин умер после долгой болезни

Сегодня ушел из жизни режиссер Станислав Говорухин. Память Говорухина уже почтили в Государственной Думе. По данным СМИ, смерть наступила в половине одиннадцатого утра.
Ранее сообщалось, что Говорухин был госпитализирован в Центральную клиническую больницу из-за тяжелой болезни. В Госдуме он занимал пост председателя комитета по культуре. Режиссер на момент смерти находился в санатории в Барвихе.
Вячеслав Володин назвал смерть Говорухина тяжелой утратой для всей страны. Председатель Госдумы отметил, что режиссер стойко боролся с болезнью, но в конце концов она его победила.
Говорухин родился в 1936 году, по специальности - геолог. В 1959 открыл первую в Казани телестудию, с этого момента начался его творческий путь. В качестве режиссера он снял десятки фильмов, а в качестве актера в его фильмографии числится порядка 30 кинокартин. Политической деятельностью занялся с 1985 года, с 1993 года постоянно входил в список депутатов Госдумы.
Источник: https://bash.news/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.