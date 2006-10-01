В июле из Уфы запускают круизы на теплоходе «Башкортостан»

В следующем месяце открывает навигацию теплоход «Башкортостан». Ранее двухпалубное судно принадлежало Башкирскому речному пароходству, а недавно перешло в собственность компании «Бельские речные путешествия».

Сейчас фирма оформляет необходимые документы и принимает предварительные заказы. Первый круиз из Уфы запланирован на 21 июля. До конца лета теплоход совершит рейсы в Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, также в программе круизов значится маршрут выходного дня по реке Белая.

Отправляться теплоход будет с причала на новой уфимской набережной в районе Монумента Дружбы.