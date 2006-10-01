Авторизация


    • Забыли пароль?

    В июле из Уфы запускают круизы на теплоходе «Башкортостан»

    slavin Вчера, 20:5787
    В июле из Уфы запускают круизы на теплоходе «Башкортостан»

    В следующем месяце открывает навигацию теплоход «Башкортостан». Ранее двухпалубное судно принадлежало Башкирскому речному пароходству, а недавно перешло в собственность компании «Бельские речные путешествия».

    Сейчас фирма оформляет необходимые документы и принимает предварительные заказы. Первый круиз из Уфы запланирован на 21 июля. До конца лета теплоход совершит рейсы в Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, также в программе круизов значится маршрут выходного дня по реке Белая.

    Отправляться теплоход будет с причала на новой уфимской набережной в районе Монумента Дружбы.


    Источник: http://ufatime.ru/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Уфа

    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus