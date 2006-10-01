В Башкирии НДС повысится с 18% до 20%

В Правительстве объяснили, почему нефтяники согласились пока «заморозить» ц ...

Цены на бензин в России зафиксируют по состоянию на 30 мая. Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак сегодня на канале «Россия 1» рассказал о том, как властям удалось договориться об этом с нефтяными компаниями.