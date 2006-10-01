В Башкирии НДС повысится с 18% до 20%

Об этом 14 июня заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании кабмина.
Правительство РФ предлагает повысить НДС на два процента: с 18 до 20 процентов.
При этом, по его словам, правительство не собирается переносить налоговую нагрузку на малоимущих.
— Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары, на основные услуги будут сохранены, — пообещал премьер. — Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров, и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки.
Премьер-министр России также отметил, что в процессе обсуждения налоговых изменений предлагались введение налога с продаж, переход к прогрессивной шкале НДФЛ и просто повышение ставки этого налога.
— И вплоть до отмены всех налоговых льгот, включая льготы по НДС на авиаперевозки, на продукты, на детские товары, — добавил Медведев.
Также ранее сообщалось, что 14 июня на заседании правительства было предложено повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин. Планируется, что реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года.
Источник: https://proural.info/
Правительство РФ предлагает повысить НДС на два процента: с 18 до 20 процентов.
При этом, по его словам, правительство не собирается переносить налоговую нагрузку на малоимущих.
— Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары, на основные услуги будут сохранены, — пообещал премьер. — Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров, и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки.
Премьер-министр России также отметил, что в процессе обсуждения налоговых изменений предлагались введение налога с продаж, переход к прогрессивной шкале НДФЛ и просто повышение ставки этого налога.
— И вплоть до отмены всех налоговых льгот, включая льготы по НДС на авиаперевозки, на продукты, на детские товары, — добавил Медведев.
Также ранее сообщалось, что 14 июня на заседании правительства было предложено повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин. Планируется, что реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года.
Источник: https://proural.info/
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