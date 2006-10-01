Авторизация


    • Забыли пароль?

    В Башкирии НДС повысится с 18% до 20%

    slavin Вчера, 20:58149
    В Башкирии НДС повысится с 18% до 20%
    Об этом 14 июня заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании кабмина.

    Правительство РФ предлагает повысить НДС на два процента: с 18 до 20 процентов.

    При этом, по его словам, правительство не собирается переносить налоговую нагрузку на малоимущих.

    — Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары, на основные услуги будут сохранены, — пообещал премьер. — Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров, и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки.

    Премьер-министр России также отметил, что в процессе обсуждения налоговых изменений предлагались введение налога с продаж, переход к прогрессивной шкале НДФЛ и просто повышение ставки этого налога.
    — И вплоть до отмены всех налоговых льгот, включая льготы по НДС на авиаперевозки, на продукты, на детские товары, — добавил Медведев.

    Также ранее сообщалось, что 14 июня на заседании правительства было предложено повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин. Планируется, что реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года.
    Источник: https://proural.info/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    • В Правительстве объяснили, почему нефтяники согласились пока «заморозить» ц ...
      Цены на бензин в России зафиксируют по состоянию на 30 мая. Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак сегодня на канале «Россия 1» рассказал о том, как властям удалось договориться об этом с нефтяными компаниями.
    • С 1 апреля жители Башкирии получат повышенную социальную пенсию
      В России повышается размер социальной пенсии. Постановление об индексации подписал Премьер-министр Правительства России Дмитрий Медведев. Согласно документу, коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2017 года составит 1,015.
    • Киев не намерен платить по кредиту России
      Министр финансов Украины Яресько указала, что страна не может осуществить выплаты РФ в 3 млрд долл. Премьер Яценюк пригрозил Москве мораторием в случае ее отказа от условий реструктуризации.
    • Болгария никак не может смириться с остановкой проекта «Южный поток»
      Премьер-министр страны Бойко Борисов настаивает на том, что никакого официального документа подтверждающего прекращения проекта нет. Он заявил об этом на прошедшем в Софии заседании рабочей группы по вопросам газоснабжения Европы.
    • Не в инфляцию процент
      Цены на продукты питания резко выросли в начале текущего года. Продовольственная инфляция в целом превысила 5 процентов, однако некоторые товары подорожали гораздо сильнее. Можно ли обуздать рост стоимости продовольствия в стране?
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus