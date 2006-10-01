Любители выпивки напали на магазин в Уфе

Любители выпивки похитили четыре бутылки коньяка в одном из сетевых магазинов Уфы.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как двое мужчин зашли в магазин и сразу направились к прилавку с выпивкой. Сотрудница магазина попыталась задержать одного из воришек, следом на помощь бросились еще несколько работников. Второй же злоумышленник покинул торговую точку уже вслед за преследователями. Сейчас мужчин ищет полиция, с места преступления они скрылись на машине.

Напомним, накануне двое неизвестных в масках напали на магазин в Кировском районе Уфы и избили одного из продавцов. Сейчас их также разыскивают правоохранители.