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    Любители выпивки напали на магазин в Уфе

    slavin Вчера, 20:59118
    Любители выпивки напали на магазин в Уфе
    Любители выпивки похитили четыре бутылки коньяка в одном из сетевых магазинов Уфы.


    На записи с камер видеонаблюдения видно, как двое мужчин зашли в магазин и сразу направились к прилавку с выпивкой. Сотрудница магазина попыталась задержать одного из воришек, следом на помощь бросились еще несколько работников. Второй же злоумышленник покинул торговую точку уже вслед за преследователями. Сейчас мужчин ищет полиция, с места преступления они скрылись на машине.


    Напомним, накануне двое неизвестных в масках напали на магазин в Кировском районе Уфы и избили одного из продавцов. Сейчас их также разыскивают правоохранители.


    Источник: https://gtrk.tv/
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    Метки: Уфа

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