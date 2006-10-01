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    Лучшие врачи Башкирии в преддверии профессионального праздника получили награды

    slavin Вчера, 20:59126
    Лучшие врачи Башкирии в преддверии профессионального праздника получили награды
    В преддверии профессионального праздника — Дня медицинского работника — лучшие представители отрасли получили высокие награды. Министр здравоохранения РБ Анвар Бакиров отметил победителей всероссийского конкурса врачей за 2017 год и республиканского конкурса «Лучший врач» по итогам 2018 года.

    «За всеми успехами республиканского здравоохранения стоит самоотверженный труд врачей, фельдшеров, медицинских сестёр, всех тех людей, чья жизнь неразрывно связана со спасением жизни и сохранением здоровья граждан, — подчеркнул Анвар Бакиров. — Каждый год в нашу отрасль вливаются молодые специалисты, которые ставят перед собой большие задачи и хотят стать лучшими в своей профессии. И именно конкурс «Лучший врач года» способствует укреплению рядов медицинских работников, повышению статуса профессии врача, появлению стимула к дальнейшему профессиональному росту».

    Четыре доктора из Башкортостана стали победителями всероссийского конкурса врачей в 2017 году. Профильный министр поздравил лучшего офтальмолога страны, которым стал заведующий детским микрохирургическим отделением, врач-офтальмолог Уфимского НИИ глазных болезней АН РБ Ильдар Зайдуллин; одного из лучших руководителей медорганизации — главного врача Исянгуловской центральной районной больницы Азата Байгильдина; лучшего инфекциониста — заведующую консультативно-диагностическим отделением, врача-дерматовенеролога Республиканского кожно-венерологического диспансера №1 Эльвиру Гуменную и лучшего фтизиатра Эльвиру Кудаярову, работающую в детском противотуберкулезном санатории «Толпар».

    Далее заслуженные награды получили победители республиканского конкурса на звание «Лучший врач года».

    В их числе врач-педиатр специализированного Дома ребенка Уфы Зарина Зайдуллина; врач-неонатолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова Татьяна Ганиева; врач акушер-гинеколог РКБ имени Г.Г. Куватова Резида Суфиярова; участковый врач-терапевт городской больницы Кумертау Дания Даутова; врач-кардиолог Республиканского кардиологического центра Флюра Туктарова; врач-онколог, хирург, врач паллиативной помощи уфимской поликлиники №44 Гульнур Нигманова; заведующая неврологическим отделением, врач-невролог городской больницы города Нефтекамск Рамзия Имангулова; врач Республиканской станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф Андрей Карпов.

    Список победителей опубликован на сайте Минздрава РБ.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
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