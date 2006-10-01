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    В Башкирии планируют ужесточить требования по безопасности газифицированных объектов

    slavin Вчера, 21:00151
    В Башкирии планируют ужесточить требования по безопасности газифицированных объектов

    В Башкирии разработали план по обеспечению дополнительных мер безопасности в жилых домах. Проект представили на заседании президиума правительства Башкортостана. План представил начальник регионального управления МЧС Марат Латыпов.

    Речь идет о дополнительных мерах безопасности в газифицированных домах. По словам Марата Латыпова, в Башкортостане почти 17 тысяч домов и более тысячи объектов социальной сферы газифицированы. Если эксплуатировать объекты неправильно, то возрастает риск аварии.


    План был разработан в целых безопасности. Ужесточение требований позволит предотвратить аварийные ситуации. Принятие акта позволит в дальнейшем избежать серьезных последствий.


    Фото: Интернет. Источник: https://bash.news/

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