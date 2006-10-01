В Башкирии планируют ужесточить требования по безопасности газифицированных объектов

В Башкирии разработали план по обеспечению дополнительных мер безопасности в жилых домах. Проект представили на заседании президиума правительства Башкортостана. План представил начальник регионального управления МЧС Марат Латыпов.

Речь идет о дополнительных мерах безопасности в газифицированных домах. По словам Марата Латыпова, в Башкортостане почти 17 тысяч домов и более тысячи объектов социальной сферы газифицированы. Если эксплуатировать объекты неправильно, то возрастает риск аварии.

План был разработан в целых безопасности. Ужесточение требований позволит предотвратить аварийные ситуации. Принятие акта позволит в дальнейшем избежать серьезных последствий.