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    В Уфе маршрутки станут чаще ездить в вечернее время

    slavin Вчера, 20:5970
    В Уфе маршрутки станут чаще ездить в вечернее время

    В Уфе отреагировали на жалобы жителей Дёмского района. Горожане жаловались, что маршрутки в вечернее время практически отсутствуют. Администрация района и перевозчики приняли необходимые меры.

    Данную тему подняла жительница Дёмского района в ходе прямой линии с властями Уфы. Женщина сообщила, что после 22:00 до Дёмы добраться практически невозможно. В итоге данный вопрос решился тем, что увеличат количество автобусов и сократят интервал между ними.


    Недавно был скорректирован маршрут №257. Благодаря этому увеличилась частота рейсов вечером. На сегодняшний день маршрут №257 обслуживают около 50 современных автобусов. Ежедневно данным маршрутом пользуются около 9 тысяч жителей Уфы.


    Фото: Интернет. Источник: https://bash.news/

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    Метки: Уфа

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