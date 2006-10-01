В Уфе маршрутки станут чаще ездить в вечернее время

В Уфе отреагировали на жалобы жителей Дёмского района. Горожане жаловались, что маршрутки в вечернее время практически отсутствуют. Администрация района и перевозчики приняли необходимые меры.

Данную тему подняла жительница Дёмского района в ходе прямой линии с властями Уфы. Женщина сообщила, что после 22:00 до Дёмы добраться практически невозможно. В итоге данный вопрос решился тем, что увеличат количество автобусов и сократят интервал между ними.

Недавно был скорректирован маршрут №257. Благодаря этому увеличилась частота рейсов вечером. На сегодняшний день маршрут №257 обслуживают около 50 современных автобусов. Ежедневно данным маршрутом пользуются около 9 тысяч жителей Уфы.