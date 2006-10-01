Россия одолела Саудовскую Аравию в первом матче ЧМ-2018 по футболу

Сегодня в России стартовал Чемпионат Мира по футболу. В матче открытия сыграли сборные России и Саудовской Аравии. Первыми счет в матче открыли российские футболисты. На 12-й минуте гол забил полузащитник Юрий Газинский.

В конце первого тайма преимущество сборной России удвоил Денис Черышев – 2:0.Во втором тайме Артём Дзюба на 71 минуте забил третий мяч в ворота Саудовской Аравии. Автором четвертого гола вновь стал Денис Черышев, ну а подвел итог встречи мяч Александра Головина. Итог – 5:0 в пользу сборной России.

Матчу предшествовала церемония открытия. Для гостей выступил Робби Уильямс. Стадион «Лужники» стал сценой для тысячи артистов в ярких национальных костюмах. Вместе со звездами с трибун танцевали и болельщики, затем на центральном футбольном поле в облике жар-птицы появилась заслуженная артистка Татарстана Аида Гарифуллина. После они вместе с Робби Уильямсом спели в дуэте. Так в России стартовал главный футбольный форум четырехлетия.

Мундиаль впервые пройдет в 11 городах и на 12 стадионах страны.