В Уфе на 17 перекрёстках появятся новые светофоры

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы ищет подрядчика для устройства светофоров на улицах города. Заявка опубликована на сайте госзакупок.
Согласно технической документации, объекты необходимо установить на следующих перекрёстках: проспект Октября – Города Галле, проспект Октября – Айская, проспект Октября – 50 лет СССР, проспект Октября – Шафиева, Невского – Кольцевая, Машиностроителей – Кольцевая, Вологодская – Коммунаров, Ленина – Революционная, Сельская Богородская – Тухвата Янаби, проспект Октября – бульвар Саид-Галиева, Восточная – Тоннельная – Перспективная, Вологодская – Свободы, Комсомольская – Лесотехникума, Пушкина – Карла-Маркса, Менделеева – Кувыкина – Обская, Нагаевское шоссе – остановка «Жилино» и проспект Октября – Оренбургская.
Начальная цена контракта составляет 23 756 470 рублей, деньги выделены из городского бюджета. Работы необходимо завершить в течение 40 дней после заключения договора, указано в закупочной документации.
Источник: http://ufatime.ru/
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