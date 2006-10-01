В Башкирии проживают 158 долгожителей, перешагнувших вековой рубеж

На территории Башкортостана последние несколько лет наблюдается рост продолжительности жизни. В 2014 году он составлял 68 лет, а теперь вырос до 71,5 года.
Выступая на торжественном собрании в честь Дня медицинского работника, Рустэм Хамитов отметил, что таких результатов удалось достичь во многом благодаря стараниям врачаей. Благодаря качественному медобслуживанию, регион вошел в пятерку субъектов с наибольшим числом долгожителей. 100-летний рубеж на сегодняшний день прошли 158 жителей Башкирии.
- Вообще говоря, я в качестве любопытства попросил провести работу по изучению так называемых «голубых зон» в республике, где проживает значительное количество долгожителей. – отметил Рустэм Закиевич. - Посмотрите, у меня первые результаты есть. Они достаточно интересные, в том числе и потому, что в самых экологически чистых муниципалитетах средняя продолжительность жизни совсем невысока. И, наоборот, Уфа, казалось бы, загрязнённый город, где есть вопросы, связанные с охраной окружающей среды, но здесь результаты вполне достойные. Потому что есть качественное здравоохранение, и люди в том числе следят за собой.
Глава республики заявил, что проведенную работу следует проанализировать, обобщить и «вытащить интересные результаты».
- В мире такого рода работы уже проведены, - добавил он.- Если вы полюбопытствуете, можете посмотреть: 100-летние люди ездят на велосипеде, занимаются умственной работой, вполне сохранны. И это очень хорошие результаты.
В то же время в Башкирии развиваются геронтология и гериатрия – направления, связанные с лечением и поддержанием здоровья пожилых людей. На данный момент в республике насчитывается всего 70 коек, отведенных исключительно по данному направлению, и г-н Хамитов отметил, что «безусловно, их нужно иметь больше».
Источник: http://www.sobkor02.ru/
Выступая на торжественном собрании в честь Дня медицинского работника, Рустэм Хамитов отметил, что таких результатов удалось достичь во многом благодаря стараниям врачаей. Благодаря качественному медобслуживанию, регион вошел в пятерку субъектов с наибольшим числом долгожителей. 100-летний рубеж на сегодняшний день прошли 158 жителей Башкирии.
- Вообще говоря, я в качестве любопытства попросил провести работу по изучению так называемых «голубых зон» в республике, где проживает значительное количество долгожителей. – отметил Рустэм Закиевич. - Посмотрите, у меня первые результаты есть. Они достаточно интересные, в том числе и потому, что в самых экологически чистых муниципалитетах средняя продолжительность жизни совсем невысока. И, наоборот, Уфа, казалось бы, загрязнённый город, где есть вопросы, связанные с охраной окружающей среды, но здесь результаты вполне достойные. Потому что есть качественное здравоохранение, и люди в том числе следят за собой.
Глава республики заявил, что проведенную работу следует проанализировать, обобщить и «вытащить интересные результаты».
- В мире такого рода работы уже проведены, - добавил он.- Если вы полюбопытствуете, можете посмотреть: 100-летние люди ездят на велосипеде, занимаются умственной работой, вполне сохранны. И это очень хорошие результаты.
В то же время в Башкирии развиваются геронтология и гериатрия – направления, связанные с лечением и поддержанием здоровья пожилых людей. На данный момент в республике насчитывается всего 70 коек, отведенных исключительно по данному направлению, и г-н Хамитов отметил, что «безусловно, их нужно иметь больше».
Источник: http://www.sobkor02.ru/
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