Рустэм Хамитов: В этом году будет открыто ещё 30 ФАПов для жителей сёл

Вчера, 14 июня, Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, посвящённом Дню медицинского работника. Во время своего выступления Руководитель региона сообщил, что в этому году будет открыто 30 фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах республики. Об этом сообщает пресс-служба Главы РБ.

По словам Рустэма Закиевича, за три года планируется построить более десятка крупных объектов. В планы входят 30 ФАПов для жителей сельской местности. Также было сказано, что на следующий год будет построен новый корпус онкологического диспансера.

Глава Республики отметил, что жители сёл стали больше уделять внимание на своё здоровье. Ведь раньше сельское население не особо следила за собой в плане здравоохранения. Теперь же получение медицинской помощи становится вопросом номер один.