В Уфе построят хирургический корпус кардиоцентра

14 июня в Уфе Глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, посвящённом Дню медицинского работника. Руководитель республики поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником и вручил государственные награды, а также рассказал о том, какие объекты в скором времени.



За три года будет построенно более десятка крупных объектов.

- У нас вводятся важные объекты здравоохранения, больницы и поликлиники, оснащаются современным оборудованием медицинские центры. Мы начинаем новое строительство. Как я уже сказал, в этом году начнутся работы по новой поликлинике Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова. Вы хорошо знаете, в каком состоянии находится старая поликлиника. Начнём строительство хирургического корпуса кардиоцентра. Дорогое, монументальное сооружение, но, безусловно, нужное для республики. Вы все хорошо представляете: 40 с лишним процентов смертности зависит от того, как мы работаем в части предупреждения кардио-, сосудистых заболеваний.В следующем году введём в эксплуатацию новый корпус онкологического диспансера. Стройка идёт полным ходом, - отметил Рустэм Хамитов. - Вообще за три года планируем построить более десятка крупных объектов. Важно, что за счёт расширения сети современных ФАПов, организации выездного обслуживания повышается доступность медицинских услуг на селе. В этом году будет открыто ещё 30 ФАПов, приобретено 20 передвижных медицинских комплексов для жителей отдалённых сёл.