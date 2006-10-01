В среднем жители Башкирии обращаются к врачам девять раз в год — Башстат

Ко Дню медицинского работника Башстат опубликовал спецвыпуск, посвященный виновникам праздника. Интересная статистика приведена специалистами. Оказывается, в среднем жители Башкирии посещают врачей девять раз в год. Общее количество обращений к медикам, куда входят профосмотры и проверка у стоматолога — 38 миллионов посещений.

В больницах (стационарах) успели пройти лечение в 2017 году 881 тысяча человек, 140 тысяч из них — дети. Врачи разных профилей провели 268 тысяч операций в больницах и 160 тысяч — в поликлиниках.

Всего же в республике на 10 тысяч жителей приходится 42 врача и 108 человек среднего медицинского персонала. В регионе трудятся 4,3 тысячи терапевтов, 1,7 тысячи хирургов, 1,7 тысячи стоматологов, 1,6 тысячи педиатров.