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    На следующей неделе в Башкирию вернется тепло

    slavin Вчера, 14:50154
    На следующей неделе в Башкирию вернется тепло

    В Башкирии заметно потеплеет. Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни.

    Жители республики почувствуют изменения уже в начале следующей недели. В понедельник днем потеплеет до +16...+21 градуса, во вторник – до +18...+23 градусов по Цельсию. 18 и 19 июня в регионе пройдут небольшие кратковременные дожди, ожидается переменная облачность, днем порывистый ветер, в отдельных районах возможны грозы.

    По данным метеорологов, осадки прогнозируются в Башкирии вплоть до конца недели.


    Источник: http://ufacitynews.ru/
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    Метки: Общество

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