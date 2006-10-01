На следующей неделе в Башкирию вернется тепло

В Башкирии заметно потеплеет. Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни.
Жители республики почувствуют изменения уже в начале следующей недели. В понедельник днем потеплеет до +16...+21 градуса, во вторник – до +18...+23 градусов по Цельсию. 18 и 19 июня в регионе пройдут небольшие кратковременные дожди, ожидается переменная облачность, днем порывистый ветер, в отдельных районах возможны грозы.
По данным метеорологов, осадки прогнозируются в Башкирии вплоть до конца недели.
Источник: http://ufacitynews.ru/
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