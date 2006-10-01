На следующей неделе в Башкирию вернется тепло

В Башкирии заметно потеплеет. Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни.

Жители республики почувствуют изменения уже в начале следующей недели. В понедельник днем потеплеет до +16...+21 градуса, во вторник – до +18...+23 градусов по Цельсию. 18 и 19 июня в регионе пройдут небольшие кратковременные дожди, ожидается переменная облачность, днем порывистый ветер, в отдельных районах возможны грозы.

По данным метеорологов, осадки прогнозируются в Башкирии вплоть до конца недели.