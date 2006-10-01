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    В Уфе попали под сокращение 2592 работника

    slavin Сегодня, 10:18159
    В Уфе попали под сокращение 2592 работника
    С начала этого года 193 предприятия и организации Уфы были вынуждены сократить 2592 человека. Из них удалось трудоустроить 1248 человек, большинство из которых — в своей организации, сообщили агентству «Башинформ» в городском центре занятости населения.

    На сегодняшний день на учете в службе занятости Уфы состоят 906 человек из числа высвобожденных работников.

    Что касается ситуации на уфимском рынке труда в целом, то численность безработных с начала года стабильно снижается. В настоящее время в столице Башкирии насчитывается более 4,8 тысячи «официальных» безработных. Всего на учете в службе занятости состоят 5,7 тысячи уфимцев.

    Уровень регистрируемой безработицы равен 0,81 процента.

    В уфимском банке вакансий сейчас насчитывается почти 23,5 тысячи рабочих мест против 17,7 тысячи в начале года, констатировали в Центре занятости населения.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
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