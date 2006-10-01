В Уфе попали под сокращение 2592 работника

С начала этого года 193 предприятия и организации Уфы были вынуждены сократить 2592 человека. Из них удалось трудоустроить 1248 человек, большинство из которых — в своей организации, сообщили агентству «Башинформ» в городском центре занятости населения.
Источник: http://www.bashinform.ru/
На сегодняшний день на учете в службе занятости Уфы состоят 906 человек из числа высвобожденных работников.
Что касается ситуации на уфимском рынке труда в целом, то численность безработных с начала года стабильно снижается. В настоящее время в столице Башкирии насчитывается более 4,8 тысячи «официальных» безработных. Всего на учете в службе занятости состоят 5,7 тысячи уфимцев.
Уровень регистрируемой безработицы равен 0,81 процента.
В уфимском банке вакансий сейчас насчитывается почти 23,5 тысячи рабочих мест против 17,7 тысячи в начале года, констатировали в Центре занятости населения.
Источник: http://www.bashinform.ru/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.