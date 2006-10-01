Авторизация


    • Забыли пароль?

    Жители Башкирии смогут увидеть полное лунное затмение

    slavin Сегодня, 10:29153
    Жители Башкирии смогут увидеть полное лунное затмение
    27 июля состоятся сразу два выдающихся астрономических события: великое противостояние Марса и центральное полное лунное затмение.

    «Великие противостояния Марса повторяются каждые 15 или 17 лет. Полное лунное затмение, подобное тому, которое будет наблюдаться в ночь с 27 на 28 июля, тоже достаточно редкое событие: Луна будет проходить через центр земной тени и продолжительность затмения составит 1 час 43 минуты. Таких длительных затмений в текущем столетии всего шесть», — пояснили в уфимском планетарии.

    Полное лунное затмение – это второе знаменательное астрономическое событие, выпавшее на 27 июля. Оно произойдет спустя две недели после того, как Луна в новолуние поучаствует в частном солнечном затмении 13 июля. Лунное затмение будет видно на всем ночном полушарии Земли: для всех точек полушария оно начнется в один и тот же момент и закончится также одновременно.

    В 00.30 28 июля Луна полностью войдет в земную тень и начнется полное лунное затмение. В 02.13 оно закончится.

    Яркий Марс тоже прекрасно будет виден невооруженным глазом.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    • Дополнительный период сдачи ЕГЭ для выпускников прошлых лет
      Для выпускников прошлых лет, выпускников образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, граждан, имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, не имевших возможности участвовать в ЕГЭ в сроки, установленные для основного периода.
    • 4 района Башкирии побило градом
      Накануне, 6 июля, по Башкирии прошел необычно крупный град. Как сообщают местные жители в социальных сетях, редкое для республики явление настигло Белебеевский, Иглинский и Илишевский районы, а также город Октябрьский.
    • В Башкирии разыскивают серийного маньяка
      Сегодня, 14 июля, стало известно о том, что полицией Башкирии продолжаются поиски маньяка, который убил, как минимум, 30 пожилых женщин — следственный комитет республики гарантирует награду в размере 1 миллиона рублей тому, кто поможет поймать маньяка.
    • С 1 июля бюджетники, пенсионеры и студенты переходят на карту «Мир» - Нацба ...
      Как пояснили в пресс-службе Отделения – Нацбанке Башкирии, пенсионеров, имеющих карты других платежных систем, привязанные к пенсионному счету, переведут на карту «Мир» по мере истечения срока действия их карт международных платежных систем, но не позднее 1 июля 2020 года.
    • Как изменится жизнь россиян с 1 июля
      Рост затрат на «коммуналку», электронные больничные и ПТС, прием карты «Мир» во всех банках страны и другие новшества этого летнего месяца.
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus