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    Правительство собирается отменить баллы в пенсионной системе

    slavin Сегодня, 10:42145
    Правительство собирается отменить баллы в пенсионной системе
    Правительство России намерено отменить пенсионные баллы. Об этом заявила в эфире телеканала «Россия-1» вице-премьер Татьяна Голикова.

    Как напоминают «Известия», пенсионная реформа 2015 года подразумевала, что трудовая пенсия состоит из двух частей — страховой и накопительной. При расчете страховой пенсии использовались пенсионные баллы, которыми оценивался каждый год трудового стажа, а при назначении пенсии накопленные баллы переводились в рубли.

    Чтобы претендовать на страховую пенсию по старости, необходимо было накопить 30 и более баллов. Предполагалось, что в полной мере норма заработает с 2025 года. Так, в 2015 году достаточно было иметь 6,6 балла. Теперь от этой системы решено отказаться.

    Вице-премьер заверила, что накопленные гражданами средства сохранятся. По ее словам, очередная пенсионная реформа 2019 года доведет размер пенсии как минимум до 40% от заработка.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
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