Правительство собирается отменить баллы в пенсионной системе

Правительство России намерено отменить пенсионные баллы. Об этом заявила в эфире телеканала «Россия-1» вице-премьер Татьяна Голикова.

Как напоминают «Известия», пенсионная реформа 2015 года подразумевала, что трудовая пенсия состоит из двух частей — страховой и накопительной. При расчете страховой пенсии использовались пенсионные баллы, которыми оценивался каждый год трудового стажа, а при назначении пенсии накопленные баллы переводились в рубли.

Чтобы претендовать на страховую пенсию по старости, необходимо было накопить 30 и более баллов. Предполагалось, что в полной мере норма заработает с 2025 года. Так, в 2015 году достаточно было иметь 6,6 балла. Теперь от этой системы решено отказаться.

Вице-премьер заверила, что накопленные гражданами средства сохранятся. По ее словам, очередная пенсионная реформа 2019 года доведет размер пенсии как минимум до 40% от заработка.