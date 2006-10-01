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    В школе Янаульского района пять лет работала учительница с поддельным дипломом

    slavin Сегодня, 11:28141
    В школе Янаульского района пять лет работала учительница с поддельным дипломом
    Сотрудники Янаульской прокуратуры добились увольнения из школы села Карманово лже-учительница, которая преподавала детям, не имея профессионального образования.

    Девушка устроилась на должность учителя русского языка еще в 2013 году, представив в отдел кадров поддельный диплом Башкирского госуниверситета. При проверке обман раскрылся, и выяснилось, что на самом деле она не завершили обучение в вузе.

    Стражам порядка дама рассказала, что купила документ о высшем образовании за 17 тысяч рублей у неизвестного продавца. Прокурор внес в адрес директора школы лишить сотрудницу должности, после чего она уволилась.
    Источник: http://www.sobkor02.ru/
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    Метки: Янаульский район

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