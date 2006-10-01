В школе Янаульского района пять лет работала учительница с поддельным дипломом





Девушка устроилась на должность учителя русского языка еще в 2013 году, представив в отдел кадров поддельный диплом Башкирского госуниверситета. При проверке обман раскрылся, и выяснилось, что на самом деле она не завершили обучение в вузе.



Стражам порядка дама рассказала, что купила документ о высшем образовании за 17 тысяч рублей у неизвестного продавца. Прокурор внес в адрес директора школы лишить сотрудницу должности, после чего она уволилась.

Источник: Сотрудники Янаульской прокуратуры добились увольнения из школы села Карманово лже-учительница, которая преподавала детям, не имея профессионального образования.Девушка устроилась на должность учителя русского языка еще в 2013 году, представив в отдел кадров поддельный диплом Башкирского госуниверситета. При проверке обман раскрылся, и выяснилось, что на самом деле она не завершили обучение в вузе.Стражам порядка дама рассказала, что купила документ о высшем образовании за 17 тысяч рублей у неизвестного продавца. Прокурор внес в адрес директора школы лишить сотрудницу должности, после чего она уволилась.Источник: http://www.sobkor02.ru/

Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.