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    В Башкирии медсестра пойдет под суд за клизму с нашатырем

    slavin Сегодня, 12:17172
    В Башкирии медсестра пойдет под суд за клизму с нашатырем

    В Башкирии бывшую медсестру ишимбайской больницы будут судить за несчастный случай с ребенком. По ее вине, считает следствие, трехлетний мальчик получил тяжкий вред здоровью.

    По материалам уголовного дела, год назад в приемный покой больницы с нарушением работы ЖКТ поступил ребенок. По назначению врача медсестра должна была поставить малолетнему пациенту клизму, однако во время процедуры перепутала флаконы и ввела нашатырный спирт. С химическим ожогом кишечника мальчика госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу, где провели сложную операцию.

    После прокурорской проверки в больнице пятеро должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, а медсестра понижена в должности. Свою вину она признала, уголовное дело передано в суд.


    Источник: http://ufatime.ru/
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    Метки: Ишимбай

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