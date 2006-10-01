В Башкирии медсестра пойдет под суд за клизму с нашатырем

В Башкирии бывшую медсестру ишимбайской больницы будут судить за несчастный случай с ребенком. По ее вине, считает следствие, трехлетний мальчик получил тяжкий вред здоровью.

По материалам уголовного дела, год назад в приемный покой больницы с нарушением работы ЖКТ поступил ребенок. По назначению врача медсестра должна была поставить малолетнему пациенту клизму, однако во время процедуры перепутала флаконы и ввела нашатырный спирт. С химическим ожогом кишечника мальчика госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу, где провели сложную операцию.

После прокурорской проверки в больнице пятеро должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, а медсестра понижена в должности. Свою вину она признала, уголовное дело передано в суд.