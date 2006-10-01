Из бюджета Башкирии на развитие туризма выделена крупная субсидия

Из бюджета Башкирии на создание благоприятных условий для развития туристской индустрии выделена субсидия в размере 8 714 159 рублей. В первой половине июня текущего годы был проведен конкурсный отбор среди некоммерческих организаций на получение данной субсидии.
Как рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму, некоммерческие организации, осуществляющие деятельность, направленную на создание благоприятных условий для развития туристской индустрии в республике, могли претендовать на получение финансового обеспечения затрат на создание Центра развития туризма РБ.
Заявки на конкурс принимались с 31 мая по 13 июня. Заседание конкурсной комиссии состоялось 14 июня. По итогам конкурсного отбора победителем была объявлена автономная некоммерческая организация «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства». Это была единственная организация, подавшая заявку. Конкурсная комиссия признала, что заявитель и поданная им заявка полностью соответствовали условиям и требованиям отбора. Решение о предоставлении организации субсидии в размере 8,7 миллиона рублей было принято единогласно.
Источник: http://i-gazeta.com/
Как рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму, некоммерческие организации, осуществляющие деятельность, направленную на создание благоприятных условий для развития туристской индустрии в республике, могли претендовать на получение финансового обеспечения затрат на создание Центра развития туризма РБ.
Заявки на конкурс принимались с 31 мая по 13 июня. Заседание конкурсной комиссии состоялось 14 июня. По итогам конкурсного отбора победителем была объявлена автономная некоммерческая организация «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства». Это была единственная организация, подавшая заявку. Конкурсная комиссия признала, что заявитель и поданная им заявка полностью соответствовали условиям и требованиям отбора. Решение о предоставлении организации субсидии в размере 8,7 миллиона рублей было принято единогласно.
Источник: http://i-gazeta.com/
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