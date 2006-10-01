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    Роскомнадзор дал официальный ответ по скандальной ситуации, связанной с выступлением Руслана Белого в Уфе

    slavin Сегодня, 13:57174
    Роскомнадзор дал официальный ответ по скандальной ситуации, связанной с выступлением Руслана Белого в Уфе
    Известный юморист назвал Салавата Юлаева бандитом.

    Местные жители посчитали это публичным оскорблением национального героя и символа республики и обратились в Роскомнадзор с требованием принять меры в отношении развлекательного телеканала, на котором выходит популярное стендап-шоу.

    Орган государственного надзора проанализировал данный выпуск программы и считает, что закон не нарушен.

    — Нарушений требований ст. 4 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 года «О средствах массовой информации» и Федерального закона «О противодействии» не установлено, — говорится в документе от Роскомнадзора, который получили представители башкирской общественной организации «Башкорт».

    Кроме того, Роскомнадзор обратил внимание заявителей на юмористический характер программы.
    Роскомнадзор дал официальный ответ по скандальной ситуации, связанной с выступлением Руслана Белого в Уфе

    Роскомнадзор дал официальный ответ по скандальной ситуации, связанной с выступлением Руслана Белого в Уфе

    — При этом следует отметить юмористической жанр программы, художественный замысел которой предполагает возможность гротеска, преувеличения, в том числе в лексике и в поведении ее участников, — сообщается в ответе на обращение. — Таким образом, Роскомнадзор не имеет основания для принятия мер реагирования в отношении телеканала «ТНТ».

    Орган государственного надзора также напомнил, что, согласно Закону о СМИ, телекомпании самостоятельны в проведении программной политики и вмешательство в деятельность редакции запрещено. Источник: https://proural.info/
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