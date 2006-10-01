В Белорецком районе возвели новую мечеть

Она распахнула свои двери для жителей села Габдюково. Хотя церемония открытия культового здания собрала вместе не только сельчан, но и гостей из Уфы.

Они принимали активное участие в сборе пожертвований для Божьего дома, который вёлся среди всех мусульман республики. Храм построили всего за 3 месяца. Рядом установили спортивную площадку для детей. Каждый житель села по мере своих сил и возможностей вносил свой вклад в общее дело. В новой мечети прошел праздничный намаз. А на улице верующих ждал концерт и стол с различными угощениями и ароматным пловом.