В селе Туяляс в Сибае сняли карантин по бешенству. Указ о снятии ограничительных мероприятий подписал глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Карантин ввели с 11 апреля. В селе были запрещены торговля домашними животными, отлов диких животных, проведение выставок собак и кошек, их вывоз с территории населённого пункта. Согласно документу, ограничительные мероприятия сняли 11 июня.

Также карантин по бешенству действует в Бирске с 18 мая.