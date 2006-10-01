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    В Сибае сняли карантин по бешенству

    slavin Сегодня, 13:59131
    В Сибае сняли карантин по бешенству

    В селе Туяляс в Сибае сняли карантин по бешенству. Указ о снятии ограничительных мероприятий подписал глава Башкирии Рустэм Хамитов.

    Карантин ввели с 11 апреля. В селе были запрещены торговля домашними животными, отлов диких животных, проведение выставок собак и кошек, их вывоз с территории населённого пункта. Согласно документу, ограничительные мероприятия сняли 11 июня.

    Также карантин по бешенству действует в Бирске с 18 мая.

    Источник: http://ufacitynews.ru/
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    Метки: Сибайский район

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