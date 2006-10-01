Форвард «Салавата Юлаева» покидает команду

В Башкирии с начала сезона от укусов клещей пострадали более 1,5 тыс челове ...

С начала сезона активности клещей в медицинские организации обратились 1548 человек, из них 597 детей. Этот показатель ниже уровня предыдущего года в года в 1,3 раза, в 2017 году было зарегистрировано 1944 человека, пострадавших от укусов клещей, из них 765 детей.