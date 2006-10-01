Форвард «Салавата Юлаева» покидает команду

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» расторгнул контракт с нападающим Энвером Лисиным. Такое решение принято по соглашению сторон, уточнили в пресс-службе.
Форвад играл за уфимскую команду с сезона 2015-2016 года. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он провел 54 игры и набрал 24 очка (14+10 по системе «гол+пас»). В плей-офф Лисин забросил одну шайбу и дважды отличился голевой передачей. Его показатель полезности составил минус 3.Источник: http://ufatime.ru/
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