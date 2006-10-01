Десятки уфимцев не могут вернуть деньги за авиабилеты «Саратовских авиалиний»

Сотни людей по всей стране не могут вернуть средства, потраченные на покупку авиабилетов. Печально известные «Саратовские авиалинии» после отзыва сертификата не спешат возвращать деньги несостоявшимся пассажирам. Среди пострадавших – десятки уфимцев. Корреспондент «Вестей» Гульшат Валеева выясняла, что делать в подобной ситуации и удастся ли туристам спасти свой отдых.

Хотели поправить здоровье ребёнка на море, а в итоге сами «заработали» нервное расстройство, рассказывает Ольга Копылова. Билеты на самолёт приобрели еще в середине апреля. Через месяц, когда только начались разговоры о проблемах авиакомпании, семья решила не рисковать и сдать билеты обратно. Не остановили даже штрафные санкции. Возврат был оформлен успешно, только вот денег Копыловым до сих пор так и не вернули.

Похожая история и у Марины Клоковой. Женщина запланировала отдых с дочкой в Крыму. Авиамаршрут показался самым приемлемым. Говорит, подкупили и стоимость билетов и удобное расписание вылетов. До начала отпуска остались считанные дни, но никакой определённости добиться так и не удалось.

«Саратовские авиалинии» лишились сертификата эксплуатанта 30 мая. После череды проверок из-за крушения самолета Ан-148 в Подмосковье в феврале этого года. Трагедия унесла жизни 71 человека. Росавиация выявила серьезные недостатки в работе авиакомпании. Перевозчику дали срок на устранение нарушений, однако, в конечном счёте, сертификат эксплуатанта все же был отозван.

Если раньше пострадавшие могли хотя бы получить консультацию операторов горячей линии, то сейчас лишились даже этой возможности. Телефоны, указанные на официальном сайте компании, больше недоступны.

Эксперты в таких случаях рекомендуют направлять письмо в авиакомпанию и ждать ответа в течение 10 дней. И уже по истечении этого времени решать вопрос в судебном порядке.

На самом сайте авиакомпании сообщается, что все обязательства по возврату денежных средств «Саратовские авиалинии» выполняют. Даже указана точная сумма выплат и количество билетов. Тем временем, несостоявшиеся пассажиры с самых разных городов России уже объединились и общаются в общей группе популярного мессенджера. И люди заверяют: ни одному из них до сих пор так и не вернули ни копейки.