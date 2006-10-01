В Уфе в рамках экологической акции состоится сбор макулатуры

5 июля в саду им. Аксакова пройдет экологическая акция. Участие примет трудящаяся молодежь организаций и предприятий. Акция получила название «Сохрани дерево!»

Большое значение для всего мира имеет утилизация макулатуры. Это позволяет уменьшить вырубку деревьев и уменьшить энергозатраты на производство бумаги. 1 тонна макулатуры позволит сохранить 20-25 деревьев. В прошлом году было собрано более 2 тонн макулатуры.

В текущем году акция будет проходить под лозунгом «Сдавай макулатуру – повышай танцевальную культуру». Активным участникам вручат дипломы и призы. Все вырученные деньги направят на благотворительность.