В Башкирии вступил в силу закон о бесплатной выдаче школьно-письменных товаров





– Порядок и нормы выдачи школьных товаров будут определяться Правительством республики, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – По факту данная мера поддержки оказывается в Башкортостане уже на протяжении нескольких лет. Однако законодательно она не была закреплена, и школьно-письменные принадлежности всякий раз выдавались детям разово на основании распоряжений Правительства. Мы посчитали правильным закрепить соответствующее право многодетных малообеспеченных семей соответствующим законом. Количество детей, получающих бесплатно школьно-письменные товары, имеет тенденцию к увеличению. В 2015 году товары получили 7,6 тысячи детей, в 2017 – 8,1 тысячи. На данные цели ежегодно расходуется около 20 миллионов рублей. Средства на приобретение школьно-письменных принадлежностей для детей в этом году уже предусмотрены Законом Республики Башкортостан «О бюджете Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Источник: Вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан», принятый депутатами Государственного Собрания на предыдущем пленарном заседании. Законом закреплена бесплатная выдача наборов школьно-письменных принадлежностей первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей.– Порядок и нормы выдачи школьных товаров будут определяться Правительством республики, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – По факту данная мера поддержки оказывается в Башкортостане уже на протяжении нескольких лет. Однако законодательно она не была закреплена, и школьно-письменные принадлежности всякий раз выдавались детям разово на основании распоряжений Правительства. Мы посчитали правильным закрепить соответствующее право многодетных малообеспеченных семей соответствующим законом. Количество детей, получающих бесплатно школьно-письменные товары, имеет тенденцию к увеличению. В 2015 году товары получили 7,6 тысячи детей, в 2017 – 8,1 тысячи. На данные цели ежегодно расходуется около 20 миллионов рублей. Средства на приобретение школьно-письменных принадлежностей для детей в этом году уже предусмотрены Законом Республики Башкортостан «О бюджете Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».Источник: https://sterlegrad.ru/

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