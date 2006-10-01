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    В Башкирии 23 человека сдали ЕГЭ на 100 баллов

    slavin Сегодня, 09:00103
    В Башкирии 23 человека сдали ЕГЭ на 100 баллов

    Полным ходом идет пора Единых госэкзаменов у школьников, которые заканчивают одиннадцатые классы и готовятся к поступлению в вузы. Как оказалось, у многих учеников школ республики довольно высокие показатели, всего в Башкирии 23 человека сдали ЕГЭ на 100 баллов, рассказали Министерстве образования РБ.


    Будущие студенты уже узнали результаты экзаменов по химии, истории и профильной математике. Так, тремя стобалльниками по математике могут похвастаться гимназия № 93 и лицей № 96, а также Башкирская республиканская гимназия-интернат № 1 имени Рами Гарипова.

    Также три школьника идеально справились с историей, высший балл у выпускников школ из Кумертау, Октябрьского и Уфы.

    По химии 100 баллов набрали шесть человек, пятеро из которых уфимцы, одна девочка — из Кумертау.

    Итого девять школьников получили заветный высший балл по информатике, двое — по географии, по трое — по профильной математике и истории, шесть — по химии.


    Источник: https://ufa1.ru/
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