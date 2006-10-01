В Башкирии должников будут искать среди рыбаков

В Башкирии Служба судебных приставов готовится к новым рейдам. Теперь должников будут искать среди рыбаков и любителей покататься на лодке.

Совместно с сотрудниками Госинспекции по маломерным судам приставы проверят владельцев речного транспорта. Схема работы такая же, как с водителями. Лодку или другое судно останавливают, проверяют владельца по базе, если у него неоплаченные штрафы или другие долги, транспорт арестовывают.

Должнику дают время, чтобы заплатить. Если платеж не поступает, имущество продают на аукционе.