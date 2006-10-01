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    В Башкирии должников будут искать среди рыбаков

    slavin Сегодня, 09:44104
    В Башкирии должников будут искать среди рыбаков

    В Башкирии Служба судебных приставов готовится к новым рейдам. Теперь должников будут искать среди рыбаков и любителей покататься на лодке.

    Совместно с сотрудниками Госинспекции по маломерным судам приставы проверят владельцев речного транспорта. Схема работы такая же, как с водителями. Лодку или другое судно останавливают, проверяют владельца по базе, если у него неоплаченные штрафы или другие долги, транспорт арестовывают.

    Должнику дают время, чтобы заплатить. Если платеж не поступает, имущество продают на аукционе.


    Источник: http://ufatime.ru/
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