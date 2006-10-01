Чемпионат мира по футболу - 2018: в Санкт-Петербурге сборная России сразится с Египтом

[prefix]УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.[/prefix] Сегодня, 19 июня, в шестой день мундиаля сборная России играет с египтянами. Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало в 21 час по московскому времени.

После противостояния с Саудовской Аравии, которое закончилось со счетом 5:0 в пользу российской команды, она вышла на первое место в своей группе с тремя очками. Для путевки в плей-офф подопечным Черчесова нужно одержать минимум еще одну победу, а третий матч сыграть вничью.

Сборная Египта свой дебютный поединок с командой Уругвая на ЧМ-2018 проиграла, но с минимальным счетом: единственный мяч был забит на 90-й минуте. Накануне, на пресс-конференции тренер сборной Египта отметил, что надеется выпустить на поле лидера команды, звездного форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который входит в топ-5 бомбардиров Египта, является обладателем трофея «Золотая бутса» и выступает за национальную сборную с 2011 года — на его счету 57 матчей и 33 забитых мяча. Напомним, он получил травму в финале Лиги чемпионов и пропустил первую игру своей команды на этом чемпионате.

Говоря о прогнозах и ставках на эту игру, букмекеры явного фаворита не выделяют и все же небольшое предпочтение они отдают хозяевам мундиаля.