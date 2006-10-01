Школьник из Уфы изобрел мессенджер для глухонемых

Данная разработка позволит глухонемым людям общаться между собой и с другими людьми.
Выпускник лицея №42 Артур Шайхатаров вошел в число 11 финалистов крупнейшего в Европе конкурса идей социального предпринимательства — Social Impact Award.
Его проект — приложение для смартфона «LifeTalk». Программа умеет переводить голос в текст и язык жестов в голос.
— Это приложение, которое, мы надеемся, позволит глухонемым людям реализоваться и интегрироваться в общество. Проект оказался очень масштабным, и я не был уверен, что смогу «вытянуть» его в одиночку. В итоге для работы над приложением я решил собрать команду из своих лучших друзей, бывших одноклассников. Около месяца мы строили бизнес - модель, продумывали все нюансы, снимали промо ролик. Мы были уверены, что попадем в финал», — рассказал Артур.
Проект «LifeTalk» — не первое изобретение школьника. До этого он разработал мессенджер для общения слепоглухих людей «LifeFeel». Принцип его работы был основан на азбуке Морзе: собеседник вбивает сообщение на смартфоне, а до получателя оно доходит в виде вибраций. В феврале 2018 года этот проект Артура стал победителем конкурса УМНИК-Капитаны Фонда содействия инновациям и получил грант в размере 500 тысяч рублей.
Новый проект Артура Шайхатарова тоже может получить грантовое финансирование. Как финалист международного конкурса Social Impact Award уфимец сначала примет участие в трехмесячной инкубационной программе в Москве, где его будут консультировать профильные эксперты и успешные бизнесмены. В сентябре на финале конкурса жюри выберет двух победителей, которые получат гранты в размере 120 тысяч рублей. Помимо денег им представится возможность рассказать о своих разработках на международной конференции SIA SUMMIT в Грузии, где соберутся победители из 20 стран.
Источник: https://proural.info/
Выпускник лицея №42 Артур Шайхатаров вошел в число 11 финалистов крупнейшего в Европе конкурса идей социального предпринимательства — Social Impact Award.
Его проект — приложение для смартфона «LifeTalk». Программа умеет переводить голос в текст и язык жестов в голос.
— Это приложение, которое, мы надеемся, позволит глухонемым людям реализоваться и интегрироваться в общество. Проект оказался очень масштабным, и я не был уверен, что смогу «вытянуть» его в одиночку. В итоге для работы над приложением я решил собрать команду из своих лучших друзей, бывших одноклассников. Около месяца мы строили бизнес - модель, продумывали все нюансы, снимали промо ролик. Мы были уверены, что попадем в финал», — рассказал Артур.
Проект «LifeTalk» — не первое изобретение школьника. До этого он разработал мессенджер для общения слепоглухих людей «LifeFeel». Принцип его работы был основан на азбуке Морзе: собеседник вбивает сообщение на смартфоне, а до получателя оно доходит в виде вибраций. В феврале 2018 года этот проект Артура стал победителем конкурса УМНИК-Капитаны Фонда содействия инновациям и получил грант в размере 500 тысяч рублей.
Новый проект Артура Шайхатарова тоже может получить грантовое финансирование. Как финалист международного конкурса Social Impact Award уфимец сначала примет участие в трехмесячной инкубационной программе в Москве, где его будут консультировать профильные эксперты и успешные бизнесмены. В сентябре на финале конкурса жюри выберет двух победителей, которые получат гранты в размере 120 тысяч рублей. Помимо денег им представится возможность рассказать о своих разработках на международной конференции SIA SUMMIT в Грузии, где соберутся победители из 20 стран.
Источник: https://proural.info/
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