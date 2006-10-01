В Абзелиловском районе девочка угодила в больницу из-за оценки по ОГЭ

В минувший понедельник, 18 июня, в Абзелиловском районе девятиклассница узнала свои результаты по основному государственному экзамену, оценка оказалась неудовлетворительной, и школьница решила свести счеты с жизнью.

Придя домой, девочка пошла на отчаянный шаг, к счастью, родители успели вызвать медиков, которые и спасли жизнь подростку. Примечательно, что рядом с девушкой нашли вскрытую упаковку лекарственных препаратов.



— Сейчас школьница в больнице Магнитогорска, врачи сделали все, что было в их силах.

