Авторизация


    • Забыли пароль?

    В Абзелиловском районе девочка угодила в больницу из-за оценки по ОГЭ

    slavin Сегодня, 12:11131
    В Абзелиловском районе девочка угодила в больницу из-за оценки по ОГЭ

    В минувший понедельник, 18 июня, в Абзелиловском районе девятиклассница узнала свои результаты по основному государственному экзамену, оценка оказалась неудовлетворительной, и школьница решила свести счеты с жизнью.


    Придя домой, девочка пошла на отчаянный шаг, к счастью, родители успели вызвать медиков, которые и спасли жизнь подростку. Примечательно, что рядом с девушкой нашли вскрытую упаковку лекарственных препаратов.

    — Сейчас школьница в больнице Магнитогорска, врачи сделали все, что было в их силах.


    Источник: https://ufa1.ru/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Абзелиловский район

    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus