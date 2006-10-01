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    В Башкирии ожидается ухудшение погоды

    slavin Вчера, 14:04162
    В Башкирии ожидается ухудшение погоды

    В Башкирии прогнозируется ухудшение погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение.

    По данным синоптиков, с 20:00 сегодняшнего дня, а также в течение дня 20 и 21 июня в республике ожидаются сильные порывы ветра до 18 метров в секунду, кратковременные дожди, грозы. 21 июня ветер возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду и град.

    Предстоящей ночью температура воздуха составит +10...+15 градусов, в горных районах до +5 градусов. В среду днем будет жарко – до +23...+28 градусов по Цельсию, в четверг столбики термометров покажут +18...+23 градусов.


    Источник: http://ufacitynews.ru/
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    Метки: Общество

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