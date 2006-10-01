Госдума увеличила пошлины на загранпаспорт и водительское удостоверение

Госдума приняла закон об увеличении государственных пошлин на загранпаспорт нового поколения, водительское удостоверение и регистрационные действия, связанные с постановкой на учет транспортных средств.

Пошлины за государственные услуги, связанные с выдачей заграничного паспорта нового образца с электронным чипом, вырастут с 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей. При этом госпошлина для детей до 14 лет увеличена с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.

Новый закон предусматривает также рост пошлины за регистрацию транспортного средства до 1,5 тысячи рублей и за выдачу водительского удостоверения нового поколения до 3 тысяч рублей.